Meteoroloji Ankara'nın özellikle güney ve batı ilçelerinde 2 saat içerisinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, su baskınlarına karşı dikkatli olmaları için vatandaşları uyardı.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan) yerel kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak bekleniyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN

Açıklamada, vatandaşların meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: haberinburada