Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu sonunda 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve kulübün 37. başkanı Ali Koç oldu.

Zafer sonrası Ali Koç, ilk yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ı övdü, "Efsane başkan olmayı hak etmiştir. En büyük kahramanlığını da 3 Temmuz'da göstermiştir. Bize karşı olanların en güçlü olduğu dönemde dimdik ayakta durdu." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bana 'Kongreler başkadır, sokak başkadır' dediler. Ben de kongre üyeleri taraftardır dedim. Gittiğim her yerde bazı üyeleri üzmek pahasına, 'Herkes yolcu taraftar hancıdır.' dedim.

"KEŞKE ŞAMPİYONLUK KUTLUYOR OLSAYDIK"

Burada keşke şampiyonluk kutluyor olsaydık. Dışarıdan gelen sesler şampiyonluk kutlaması sesleri olsaydı. İnşallah o günler de gelecek. İnşallah o günleri de hep beraber göreceğiz.

"HEP BİRLİKTE BAŞARDIK"

İyilik kazanacak dedik, iyilik kazandı. Hepinize ne kadar teşekkür etsem, saatlerce bekliyorsunuz. Siz de aslında milyonların vitrinisiniz. Hep beraber başardık. Esas yolculuk şimdi başlıyor. Çok zor bir yolculuğa hep beraber çıkıyoruz. Biliyorum beklentiniz yüksek.

"AZİZ YILDIRIM EFSANE OLMAYI HAK ETMİŞTİR"

Sayın Aziz Yıldırım olmasaydı ben burada olmazdım, Semih Özsoy burada olmazdı, o olmasaydı bizim salonum da olmazdı, Başkanımız Aziz Yıldırım olmasaydı amatör branşlar bu kadar gelişmezdi, başarılı olmazdı. Başkanımız Aziz Yıldırım, efsane başkan olmayı fazlasıyla hak etmiştir. En çok da 3 Temmuz sürecinde kahramanca en önde olmuştur, 12 Mayıs da burada olmuştur, dimdik durmuştur. Hem o, hem camiamız dimdir durdu, yorulduk ama yorulmaya hakkımız yok, hepimiz dimdik duracağız, sanki 4 Temmuz'daymışız gibi.

"FENERBAHÇE İLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ"

Fenerbahçe ile kimse başa çıkamaz. Uzun bir süreç bizi bekliyor, kabul ettiği takdirde bu mücadelede Aziz Yıldırım da yanımızda olacaktır, kabul etmemesi için hiçbir neden yok. Ama Allah korusun, yargıdan istenmeyen bir sonuç çıkarsa yine onun yolunda yürümeye devam edeceğiz, onun yolu bize ışık olmaya devam edecek.

"BURASI ADİL BİR ORTAMA ULAŞTIYSA, VEFA KÜÇÜK SAYESİNDE"

Mustafa Kemal'in yolunda yürümeye devam edeceğiz. Atamız Fenerbahçeli. Evet Fenerbahçe'ye çok yakındı tarihte. Ama onun kimi tuttuğu önemli değil, kimin onun yolunda yürüdüğü önemli. Hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum. Bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünüz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın Vefa Küçük'e de, onunla da ayrı gayrı düştük ama elinden geldiğince doğru bildiğini yaptı. Burası adil bir ortama ulaştıysa sayesinde olmuştur. Sizin sesiniz, sizin gözünüz olarak sizi temsil etmeye devam edeceğim."

Kaynak: haberinburada