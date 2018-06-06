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BAŞKAN KOÇ'A İLK KÖTÜ SÜRPRİZ! BU SABAH FATURA GELDİ


Başkan Koç'a ilk kötü sürpriz! Bu sabah fatura geldi
Tarih : 06 Haziran 2018, 14:20
Puan Ver : Başkan Koç'a İlk Kötü Sürpriz! Bu Sabah Fatura Geldi(8/10)4

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ilk sürpriz Vitor Pereira'dan geldi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım döneminde görev yapan Pereira, kendisinin görevine son verildiğini iddia ederek tazminat talebiyle FIFA'ya başvurmuştu.

Yaşanan gelişmeler ve sürecin ardından FIFA, sarı-lacivertli kulübü Portekizli teknik adama 1.9 milyon euro ödemesine karar verdiği ortaya çıktı.

4,6 MİLYON EUROLUK DAVA AÇMIŞTI

2016 yılında görevine son verilen ve yardımcılarıyla birlikte soluğu FIFA alarak Fenerbahçe Kulübü aleyhine yaklaşık 4.6 milyon euroluk dava açan Portekizli teknik adamın FIFA İhtilaf Çözüm Kurulundaki dosyası sonunda tarafların sulh yoluna gitmesiyle karara bağlandı.

Portekizli teknik adamın alacaklarının önemli bir kısmından feragat etmesiyle bir süredir taraflarla yazışan FIFA sarı-lacivertli kulübün Pereira ve yardımcılarına toplam 1.9 milyon euro ödeyeceğini sarı-Fenerbahçe kulübüne bildirdi.

İLK FATURA PEREIRA OLDU

Mazbatasını alarak kollarını sıvayan ve koltuğuna oturan başkan Ali Koç'un önüne gelen ilk fatura 2016 yılında yönetimin sözleşmesini tek taraflı fesh etiği Pereira faturası olmuş oldu. Koç'un FIFA'dan gelen bu kararı hukuk departmanına ilettiği ve gerekle araştırmanın yapılmasını istediği belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira'nın sözleşme şartlarına uymadığını gerekçe göstererek Portekizli teknik adamdan tazminat talep etmişti. Pereira ise Fenerbahçe'de çalıştığı dönemde tehdit edildiğini iddia ederek, "Sözleşmemiz olmasına rağmen benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Biz de tercihimizin devam etmek yönünde olduğunu söyledik. Ancak o kadar büyük bir baskı kurdular ki, çekip gitmek zorunda kaldık. Görev alanlarımız kısıtlandı. Teknik direktörlük yetkilerim alındı ve psikolojik baskı uygulandı. Tedirgindik ve korktuk" ifadelerini kullanmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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