BAŞKAN, DÖRT OYUNCUSUNA KIRMIZI KART GÖREN HAKEME SALDIRDI
Bolivya'da oynanan hayati maçta elenen Real Potosi'nin Kulüp Başkanı sahaya inerek maçın hakemine saldırdı.
Copa Sudamericana'ya katılacak takımı belirleyecek hayati maçta elenen Real Potosi takımında başkan suçu Potosi'ye 4 kırmızı kart gösteren maçın hakemi Jose Jordan'a yükledi. Sahaya giren Başkan Wilson Gutierrez hakeme saldırırken 1 kişi de yaralandı.
HAKEM GÜLMEYE BAŞLAYINCA KENDİSİNİ TUTAMADI
Hakemin kararlarına tepki gösteren Potosi taraftarları ise Jose Jordan'a koro halinde "eşek" diye tezahürat yaptı. Real Potosi başkanı Wilson Gutierrez, hakeme itiraz etmeye gittiğini ancak hakemin gülmeye başladığını ve kendisini tutamadığını söyledi.
Öte yandan Hakem maçı 81. dakikada tatil ederken karşılaşmayı 2-0 Guabira lehine tescil etti. Guabira bu galibiyetle önümüzdeki sezon Copa Sudamerica'da oynama hakkını elde etti.
Kaynak: haberinburada
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