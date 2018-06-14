Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların kulüp dergisinin Haziran sayısında, Galatasaray camiasına seslendi.

Geçtiğimiz ay kulüp olarak çok yoğun ve önemli bir dönem geçtiklerini belirten Mustafa Cengiz, "Hepimizin bildiği üzere, futbol takımımızın; teknik direktörümüz Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig şampiyonluğu bu camianın birlik olduğunda neleri başarabileceğine dair bir mihenk taşıydı. Takımımızın büyük bir konsantrasyon ile her haftayı final bilerek adım adım ilerlediği, taraftarın çığ gibi büyüyen enerjisini hiçbir anda eksik etmediği, yönetimimizin ve camianın büyük bir inançla bir bütün olarak hareket ettiği sürecin sonunda geldi bu şampiyonluk. Bir ahengin yansımasıydı; tıpkı kuruluş dönemimizden kurucumuz ve ilk başkanımız Ali Sami Yen'in renklerimizi tasvir ederken kullandığı benzetmede olduğu gibi; bir saka kuşunun başı ile kanadının yaptığı renk güzelliğine benzer bir parlaklığın hasıl olması misali diye konuştu.

"İNANCIMIZI EKSİK ETMEDİK"

Şampiyonluk yolunda bir an olsun inançlarını eksik etmediklerini söyleyen Başkan Cengiz, "Bütün renkler bizimdir ama sarı ve kırmızıdan aldığı ilhamla Ali Sami Yen'in de söylediği üzere sarı- kırmızının bir alev topu gibi takımımız üstünde parıldamasını tasavvur ettik ve bizi galibiyetten galibiyete götüreceğine inandık. Kolektif bir anlayışın sonucu olan ve gelecek yıllarda güçlü bir ayağa kalkışın ilk adımı olarak anılacak bu şampiyonluk için tüm Galatasaraylılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

"YİNE BAŞARACAĞIZ, YİNE KAZANACAĞIZ"

Olağan Genel Kurulu'nda tekrar başkan seçilmesiyle ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Üyelerimizin oylarının büyük çoğunluğu ile bu şerefli göreve bir kez daha layık görüldük. Galatasaray olarak geçtiğimiz üç ayda idari, finansal ve sportif bazda önemli kazanımlara ulaştığımız tüm kamuoyunun malumudur. Asıl olarak gerçekleştirmemiz gereken ise kuruluş amaçlarımıza bağlı olarak bundan sonra yapmamız gerekenlerdir. Montaigne'in Denemelerinde geçer: Yunanlı bir balıkçı bir kasırga sırasında Neptunas'a dua ederek şunları söyler: 'Beni ister kurtar, ister batır; ben dümenimi kırmadan dosdoğru gideceğim.' Biz Galatasaraylılar da; benlik duygusunu kenara itip kişisel düşünceyi bir kenara bırakan, oluşturduğu kültür ile bir düşünce biçimi olan, mağlup olduğu yolda dahi galip gelmek için sonuna kadar savaşan bir anlayışın sonucu olarak çok daha güzel günlerimizin gelecekte olduğu bilincindeyiz. İşte bu bilincin bize gösterdiği ışığı yanımıza alarak büyük bir tevekkülle ve güçlü bir inançla sadece doğru bildiğimiz yolda Galatasaray'ın menfaatlerini önde tutarak ilerlemeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Aynı toprakların insanı olsak da aynı güneş ısıtsa da hepimizi; biz Galatasaraylıları, diğer kulüplerden ayıran bu niteliklerle yine başaracağız, yine kazanacağız. Çünkü biz Galatasaray'ız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada