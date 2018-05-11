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başbakanlık izin genelgesi yayınladı! yaz planlarınızı gözden geçirin

BAŞBAKANLIK İZİN GENELGESİ YAYINLADI! YAZ PLANLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Sandık kurullarında görevlendirilen kamu görevlilerinin yıllık izin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Başbakanlık İzin Genelgesi Yayınladı! Yaz Planlarınızı Gözden Geçirin(5/10)4


24 Haziran seçimlerinde sandık kurullarında görevlendirilen kamu görevlilerinin yıllık izin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.



"GEREKEN TEDBİRLER ALINACAK"



Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca kamu görevlilerinin sandık kurullarında görevlendirilmeleri gerektiği belirtildi.



Bu kapsamda seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasının zorunlu olduğu ifade edilen genelgede, bu hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirlerin ivedilikle alınacağı kaydedildi.



"GÖREV YAPTIĞINIZ YERLERDE BULUNUN"



Genelgede, seçim iş ve işlemlerinin düzen içerisinde yerine getirilebilmesi ve millet iradenin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, sandık kurullarında görevlendirilen kamu personelinin görevli oldukları sürelerde, görev yaptıkları yerlerde bulunmalarının sağlanması istenildi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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