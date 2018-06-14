Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa'da yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında ''ümit ederim arkasında siyasi bir sebep yoktur'' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Şanlıurfa'da yaşanan saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Yıldırım açıklamasında "ümit ederim arkasında siyasi bir sebep yoktur" dedi.

"SURUÇ'TAN ACI BİR HABER ALDIK"

Binali Yıldırım, Ümraniye'de halkla iftar açtığı Alemdar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, Suruç'tan acı bir haber aldıklarını belirterek, seçim çalışmaları yapmakta olan milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız ve yanındaki arkadaşlarına bir saldırı gerçekleştiğini kaydetti. "Milletvekilimizin ağabeyi olayda hayatını kaybetti" diyen Başbakan Yıldırım, "Diğer ağabeyleri yaralandı. Orada yaralanan başka insanlar da var. Bu vahim bir hadisedir. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir." diye konuştu.

"ÜMİT EDERİM Kİ ARKASINDA SİYASİ SEBEP YOKTUR"

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa dileyen Binali Yıldırım şunları kaydetti: "Ümit ederim ki bu olay adi bir vakadır, arkasında herhangi bir siyasi sebep yoktur. Eğer öyle ise tabii ki sonuçları çok daha farklı olur. Ben bu vesileyle seçime sayılı günler kalarak bu mübarek günde bütün vatandaşlarımızın sükunet içinde birbirlerine tahammül içinde mübarek günleri ihya etmeleri ve seçime ülkemizin vakarına yaraşır bir şekilde girmelerini özellikle istirham ediyorum. Güzel günleri, coşkulu günleri, acılı günlere dönüştürmeye hakkımız yok."

Kaynak: haberinburada