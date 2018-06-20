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Başbakan'dan Kandil çıkışı: Orayı başlarına yıkacağız

BAŞBAKAN'DAN KANDİL ÇIKIŞI: ORAYI BAŞLARINA YIKACAĞIZ

Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım "Şimdi sıra Kandil'de. Orayı da başlarına yıkacağız, buna ahdettik, bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız." dedi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Başbakan'dan Kandil Çıkışı: Orayı Başlarına Yıkacağız(10/10)6

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı ile bölgeyi terörden temizlediklerini belirterek, "Şimdi sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız buna aht ettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür" dedi.

"BÖLÜCÜLERE HAYAT YOK"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de AK Parti Bornova İlçe Başkanlığı önünde seçim otobüsünden toplanan kalabalığa hitap etti. Yıldırım, "Heyecan dorukta, heyecanınız eksilmesin, artarak devam etsin. 16 yıl dile kolay. 16 yıl önce doğan yavrularımız bugün oy verme yaşına geldi. Hem ülkemizi kalkındırmak, geliştirmek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak hem de bir yanda darbelerle FETÖ ile mücadele ede ede bugünlere geldik. İnşallah bundan sonra da emin adımlarla yeni hükümet sistemiyle de ülkemizin aydınlık yarınları için 100. yıl hedefleri için canla başla kararlılıkla birlikte bu kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz. Hazır mısın İzmir? Gençler siz bugünümüz yarınımız aydınlık yarınlarımızsınız. Bu ülkeyi siz teslim alacaksınız. Bu ülkede bölücülere hayat yok, teröristlere hayat yok, darbecilere hayat yok. Bu ülkede birlik, beraberlik, kardeşlik, tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet var" dedi.

"BAŞLARINA YIKACAĞIZ BUNA AHT ETTİK"

Başbakanlık dönemi sürecinin çok konuşulacağına dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "2 yıldır Başbakanınız olarak hem İzmir'e hem de Türkiye'ye, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hizmet ediyoruz. 2 yıl çok konuşulacak bir 2 yıl olacak. 2 yılda neler geldi neler geçti. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. 2. ayımızda 15 temmuz Darbe Girişimi ile karşı karşıya kaldık. Ama İzmir, Türkiye o gece ayaktaydı, ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz, alçaklara hak ettiği ders verdiniz. Hemen sonra Fırat Kalkanı ile terörü Suriye'de yok ettik. Afrin Harekatı ile ay yıldızlı bayrağımızı da diktik, oraları terörden temizledik. Şimdi sıra Kandil'de, orayı da başlarına yıkacağız buna aht ettik. Memleketimize, ülkemize zarar veren bu insanlara hak tanımayacağız. O alçaklar proje terör örgütüdür. Bu terör Türklerin de Kürtlerin de başının belasıdır. Bu terör örgütünü yok etmek boynumuzun borcudur. Geleceğimizi karartan bu şer odaklarına karşı bir oluyor muyuz?" diye konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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