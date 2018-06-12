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Başbakan'dan Jandarmalara İntibak Müjdesi: Mağduriyetlerini Gidermek İçin Çalışıyoruz
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Başbakan'dan Jandarmalara İntibak Müjdesi: Mağduriyetlerini Gidermek İçin Çalışıyoruz

BAŞBAKAN'DAN JANDARMALARA İNTİBAK MÜJDESİ: MAĞDURİYETLERİNİ GİDERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayında jandarmalara intibak müjdesi vererek uzman jandarmaların mağduriyetlerini gidermek üzere çalıştıklarını söyledi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 01:10
Puan Ver : Başbakan'dan Jandarmalara İntibak Müjdesi: Mağduriyetlerini Gidermek İçin Çalışıyoruz(7/10)3

Cumhurbaşkanı Erdoğan astsubaylara derece ve kademe müjdesi vermişti. Başbakan Binali Yıldırım da canlı yayında jandarmalara intibak müjdesi vererek uzman jandarmaların mağduriyetlerini gidermek üzere çalıştıklarını söyledi.

"BİR PROBLEM VAR DÜZELTECEĞİZ"

Jandarmaların mağduriyetlerini gidereceklerini söyleyen Yıldırım, "Jandarmaların ilk memuriyetine başlangıcında intibakları ile ilgili bir problem var onu düzelteceğiz" dedi.

"ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Yıldırım şöyle devam etti: Buradan bir söz veremem ama mesleğe yeni başlayan 9-1 olan 2 yıllık üniversite mezunu jandarmalar 9-3; 4 üniversite mezunu 9-3 jandarmalar da 8-1 olarak düzenlenecek. Bu bir adımdır, iyileştirmedir. Bunun ötesinde olan iyileştirmeleri burada söz veremem. Çalışılması gerektiğini düşünüyorum.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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