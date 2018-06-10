BAŞBAKAN'DAN İSTANBULLULARA MARMARAY SÜRPRİZİ!
Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da Kartal'dan Yenikapı'ya metro ve Marmaray'ı kullanarak geçti. Yıldırım toplu ulaşım araçlarında vatandaşlarla sohbet ederek bol bol fotoğraf çektirdi.
Metroya İstanbulkart basarak binen Başbakan Yıldırım'a İstanbulluların ilgisi büyüktü. Yıldırım yürüyen merdivenlerde bile İstanbullularla sohbet etti.
Başbakan Yıldırım İstanbulluların sorunları ile yakından ilgilendi. Kartal- Kadıköy metrosunu kullandıktan sonra Marmaray'a geçiş yapan Yıldırım Yenikapı'ya geçti.
Kaynak: haberinburada
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