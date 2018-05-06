Başbakan Binali Yıldırım, "Kürsüde adayı çağırıyor, cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor, 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA YENİ BİR REKORA İMZA ATACAĞIZ"

Kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, 'Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçilsin, meclis önemli değil' deniliyor. Külliyen yanlış. Yeni sistemde Meclis çok önemli hale geldi, milletvekilleri çok önemli hale geldi. Yeni sistemin parolası 'Güçlü iktidar, güçlü meclistir'. O bakımdan hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde çok çalışacağız, İstanbul'da yeni bir rekora inşallah imza atacağız" dedi.

MUHALEFETE "MİKROSKOPLA ADAY ARADI" ELEŞTİRİSİNDE BULUNDU

Yıldırım, 'Muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı, çatı kurmaya çalıştı. Tabii çatı çürük olunca, çöktü. Çatıları da bir işe yaramadı. Ancak biz cumhur ittifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki evelallah bu çatı sağlamdır. Çünkü bu çatıyı millet kurmuştur. Milletin kurduğu çatı, Türkiye'nin geleceğidir. Bu çatının arkasında Yenikapı ruhu vardı. Bu çatının arkasında Türkiye'nin değişmez 4 değeri vardır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkeleri benimseyen herkes bu çatının altında yer alabilir. Bu çatının altına PKK giremez, bölücüler giremez, Türkiye'yi bölmeye çalışanlar asla giremez. Bu çatı, Türkiye'nin geleceğidir" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIN ADAYA BÖYLEMİ HİTAP EDİYORSUN?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süre partisinin çıkaracağı adayın özelliklerini saydığını belirten Yıldırım, 'Kılıçdaroğlu, 'Çıkacağımız aday, ekonomiden iyi anlayacak, kavgacı olmayacak' dedi. Gerisini söylemeye lüzum var mı' Adaylarında bu iki vasıftan eser var mı? Bir de aşağılayıcı bir şey yaptı. Önce adayın rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağı taktı. Güzel, buna bir itirazımız yok. Al yıldızlı bayrak, bizim bağımsızlığımızın sembolü. Ama ondan sonrası hazin. Kürsüde adayı çağırıyor. Cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın" dedi.

"ANA MUHALEFETİN DE GENEL BAŞKANININ ADAY OLMASINI BEKLERDİK"

Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı olarak partilerinin genel başkanlarını çıkarması gerektiğini belirterek "Tıpkı biz, Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdiğimiz gibi, ana muhalefetin de genel başkanının aday olmasını beklerdik. Ama yok, olamaz, çünkü Türkiye'yi yönetmek kabiliyet ister, iddia ister. O yüzden de hep dışarıdan aday aradılar. Sonunda lastik patladı aday bulamadılar. Neyse bu da bir kazanımdır. En azından partisinden bir aday çıkardı. Bu da bir adımdır, bir ilerlemedir. Çünkü her parti kendi adayını, kendi bünyesindeki adayını çıkarmalıdır. Başından beri biz bunu söylüyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada