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Başbakan'dan Cemevlerinin Statüsüyle İlgili Kritik Açıklama!
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BAŞBAKAN'DAN CEMEVLERİNİN STATÜSÜYLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA!


Başbakan'dan cemevlerinin statüsüyle ilgili kritik açıklama!
Tarih : 16 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Başbakan'dan Cemevlerinin Statüsüyle İlgili Kritik Açıklama!(6/10)2

Başbakan Binali Yıldırım, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen programda Alevi kanaat önderleri ile bir araya geldi. Yıldırım, "İrfan merkezleri ve cemevlerinin artık statüsünü tartışma alanından çıkarmaya karar verdik" açıklaması yaptı.

HAYDAR HAYDAR TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİ

Program sırasında sahne alan türkücünün, oturduğu masaya gelerek mikrofon uzatması üzerine Başbakan Yıldırım "Haydar Haydar" türküsüne eşlik etti.

Programda konuşma yapan Başbakan Yıldırım'ın konuşmalarından satırbaşları:

"DERSİM'LE BU ÜLKE YÜZLEŞMELİDİR"

Güzel bir haber vereyim. Geçen yıldan itibaren dağa çıkışlar neredeyse bitme noktasına geldi. Çünkü ay yıldızlı bayrağımız yurdun her köşesinde dalgalanıyor.

1938 Dersim, büyük bir acıdır. Dersim'le bu ülke yüzleşmelidir, çok açık söylüyorum. Hiçbir yanlışın arkasında durmak gibi bir lüksümüz yok.

"BUNU YAPANLARA İNSAN DEMEKTEN UTANIYORUM"

(Sakarya'da patileri kesilen yavru köpeğin ölümü) Bunu yapanlara insan demekten utanıyorum. Bu kadar zalimlik olur mu? O da bir can taşıyor.

"FETÖ NEDEN VERİLMİYOR"

Bu FETÖ niye verilmiyor biliyor musunuz? Bazı şeylerin ne olduğu ortaya çıkacak, bundan endişe ediyorlar, onun için vermiyorlar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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