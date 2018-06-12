BAŞBAKAN'DAN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI: ŞARTLAR OLUŞTU
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik konusunda Yıldırım, "Şartlar oluştu. Bedelli askerlik yeni hükümetin gündeminde olacak" şeklinde açıklama yaptı.
BAŞBAKAN YILDIRIM CANLI YAYINDA KONUŞTU
Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında merak edilen bir çok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın değindiği konulardan biri de merakla beklenen bedelli askerlik oldu.
"YENİ HÜKÜMETİN KONULARINDAN BİRİSİ BU OLACAK"
Yıldırım, Sabuncubeli Tüneli'nde yaptığı bedelli askerlik açıklamasında, " Yeni hükümetin gündemindeki konulardan birisi bu olacak. Bu bir reform. Bence şartlar oluştu. Bir birikim var, bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım." dedi.
Kaynak: haberinburada
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