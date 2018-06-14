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Başbakan'dan Amerikan Bayrağı Öpen Fetö'cülere Sert Tepki: Alçak Bunlar
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BAŞBAKAN'DAN AMERİKAN BAYRAĞI ÖPEN FETÖ'CÜLERE SERT TEPKİ: ALÇAK BUNLAR


Başbakan'dan Amerikan Bayrağı Öpen FETÖ'cülere Sert Tepki: Alçak Bunlar
Tarih : 14 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Başbakan'dan Amerikan Bayrağı Öpen Fetö'cülere Sert Tepki: Alçak Bunlar(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım ABD bayrağı öperken görüntülenen FETÖ'cülere sert tepki gösterdi. FETÖ'cülerin gerçek kimliğinin ortaya çıktığını söyleyen Yıldırım, "alçak bunlar" dedi.

"FETÖ ÖRGÜTÜNE KARŞI 81 MİLYON BİR OLDU"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu.

Burada konuşan Yıldırım, İstanbul'a sevdayla bağlı olduklarını ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ömürlerinin en güzel günlerini bu şehirde geçirdiklerini anlattı.

Yıldırım, 15 Temmuz'da doğrudan Türkiye'nin varlığına kasteden FETÖ örgütüne karşı 81 milyonun bir ve beraber olduğuna dikkati çekerek, "Sizler Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi o gece ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz, Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına, hükümetimize, demokrasimize sahip çıktınız." diye konuştu.

"ŞİMDİ AMERİKAN BAYRAĞI ÖPÜYORLAR"

Anadolu Ajansı'nın ABD'deki FETÖ üyelerinin ABD bayrağını öpüp kilisede toplanmalarına ilişkin haberine işaret eden Yıldırım, "O milleti dinle imanla aldatmaya çalışan FETÖ'cüler, şimdi Amerikan bayrağını öpüyorlar. Bunların gerçek kimliği ortaya çıktı. Kilisede toplanıp dua ediyorlar, kiliselerden medet umuyorlar. Yıllarca Müslümanın parasını, pulunu, hayrını, hasenatını, toplaya toplaya günün birinde döndü geldiler, silah olarak, tank olarak bu milletin üzerine mermiler, yağdırdılar. Alçak bunlar alçak." ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ ABD'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da Adil Öksüz'ün ailesinin ABD'de görüntülenmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş konu ile ilgili şunları söyledi;

"Seçim ile FETÖ'ye karşı operasyonları birbirinden ayırt etmek lazım. Almanya ile ABD ile ya da bir başka müttefikimiz olan ülke ile geçmişimiz var. Bırakın müttefik olmayı herhangi bir şekilde demokrasiye inanan bir ülkenin mutlaka bu FETÖ mensuplarını, hele Adil Öksüz gibi birini bir an evvel iade etmesi lazım. Oralarda barındırmaları kabul edilebilir bir şey değil. Empati yapsınlar. Diyelim Almanya'da hükümeti yıkmak isteyen kişiyi biz ülkemizde barındırsak, aynı şekilde ABD'de hükümeti yıkmak isteyen kişiyi barındırmaya çalışsak... Bu kabul edilebilir bir şey değil. Hiçbir hukuka sığmaz. Bu ülkelerden beklentimiz bir an önce iade etmeleri"

ÖKSÜZ'E MİT OPERASYONU OLUR MU?

Kurtulmuş "Öksüz'e MİT operasyonu olur mu" sorusuna, "Ülkelerin işbirliğine hazır olması lazım. Esas olan hukuki kısmı" yanıtını verdi.

15 Temmuz'dan sonra ABD'de yaptığı görüşmelerde kendilerine hukuki sürecin hatırlatıldığını kaydeden Kurtulmuş, "Evet hukuki süreç önemli ama siyasi iradenin ortaya konması lazım" şeklinde konuştu.

Muhalefetin FETÖ elebaşının iade süreciyle ilgili eleştirilerine yanıt veren Kurtulmuş, "İlk günden itibaren başta Feto'nun kendisi olmak üzere iade ile ilgili doyaları Türkiye vaktinde göndermiştir" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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