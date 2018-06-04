Başbakan Yıldırım, bedelli askerliğin seçim sonrası değerlendirileceğini söyledi. Yıldırım, "Askerlik için birikmiş 5.5 milyon var. Silah altına almak 16 yıl sürer. Bunu çözmemiz lazım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gece İstanbul Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde gazete, televizyon ve medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, iftarın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım, gündemlerinde 'af' olmadığını, 'bedelli'ninse seçim sonrası değerlendirileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım, "Askerlik için birikmiş 5.5 milyon var. Silah altına almak 16 yıl sürer. Bir şekilde çözmemiz lazım" dedi.

İşte öne çıkan sorular ve Başbakan Yıldırım cevapları:

BEDELLİ İLE İLGİLİ SEÇİM SONRASI İÇİN MESAJ

Bir başka beklenti daha var, bedelli bir daha gündeme getirildi. Siz nasıl bakıyorsunuz?

Bazı bilgileri paylaşayım, sonra ne yapacağımıza karar verelim. Şu an yoklamaya tabi olan, askerlik çağı gelenlerin sayısı 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firar 5 bin 772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2 milyon 930 bin 279; ve bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var, onlar da 1 milyon 885 bin 438. Silah altında bulunan er sayısı da 360 bin 869. 2019'da silah altına alınacak sayı 345 bin 933.

Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933'e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu. İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde zafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zafiyetin olmadığını gösteriyor; bu bir. İkincisi; özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetler'de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz; ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.

"GÜNDEMİMİZDE AF YER ALMIYOR"

Devlet Bahçeli'nin afla ilgili bir çıkışı oldu. Ramazan Bayramı öncesinde af çıkmasının yararlı olduğunu düşündüğünü söyledi, sizin bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz.

Bizim gündemimizde af yok. Ben Sayın Bahçeli'yle bu ilk açıklamasından sonra konuştum. Kendisi hassasiyetlerini dile getirdi. "Karar sizin" tarzında bir ifadede bulundu. Biz de onun üzerine zaten görüşümüzü açıkladık ve gündemimizde af olmadığını ifade ettik.

"METİN TEMEL PAŞA BİR KAHRAMANDIR"

İnce, bir paşayla ilgili apoletlerini sökeceğini söyledi. Sizin Bu konuda düşünceniz nedir?

Bunun neresini düzeltelim? Apolet meselesi çok önemli bir mesele. Bir yandan "Ben cumhurbaşkanı olursam hâkimler ayağa kalkmasın" diyeceksin, sonra beğenmediğin durum olursa "Apoletlerini sökerim" diyeceksin, Hitler'e özeniyor. Buradan anlaşılan odur. Hukuk devletinde herkes hukuka saygı göstermek mecburiyetinde. İster cumhurbaşkanı olun, ister başka bir şey. Öyle herkesi asıp kesemezsiniz.

15 Temmuz'u yapanlar oldu, mahkeme söküyor apoletleri, biz sökmüyoruz. Millete silah doğrultan, insanları acımasızca katledenlerin apoletlerini millet adına bağımsız Türk yargısı söküyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla sökülmüyor. Belli ki hukuk devletiyle ilgili kafasında bir karışıklık var Sayın İnce'nin.

Metin Temel Paşa, 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık yapmıştır, ben buna bizzat şahidim. Kendisi bu darbenin bastırılmasının önemli aktörlerinden biridir, onu ifade etmekte yarar var. Afrin'de tartışılmaz bir başarısı var, Cerablus'ta da öyle, değerli bir komutan. Böyle sorumsuz beyanatlardan adayların kaçınmasında yarar görüyorum.

Kaynak: haberinburada