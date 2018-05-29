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Başbakan Yıldırım'dan Koruculara Müjde! Maaşlara Zam Yapılacak

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN KORUCULARA MÜJDE! MAAŞLARA ZAM YAPILACAK

Başbakan Yıldırım, Şırnak'taki konuşmasında güvenlik korucularına müjde vererek "Güvenlik korucusu kardeşlerimizin maaşlarını iyileştiriyoruz." dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Başbakan Yıldırım'dan Koruculara Müjde! Maaşlara Zam Yapılacak(8/10)4

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisince Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, vatandaşların ramazan ayını tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"KÜRTLERİN, PKK DİYE BİR SORUNU VARDIR"

Yıldırım, konuşmasında, PKK'nın dağa çocukları çıkarma oranının sıfıra indiğini kaydederek, "Mesele, Türkiye'nin insan zenginliğinin her alanda gelişmesinin hazmedilememesidir. Bu örgütler proje örgütüdür, bunların ipi dışarıdadır. Başkalarının elindedir. Bunların Kürtler diye bir sorunu yoktur. Sizlerin, Kürtlerin PKK diye bir sorunu vardır, bu sorunu da hallettik, bundan sonra da aramıza bu alçak terör örgütünü sokmayacağız." diye konuştu.

"ŞIRNAK, AK PARTİ VE ERDOĞAN İLE BERABER OLACAK"

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu dile getiren Yıldırım, ülkeye eserler kazandırmak için son 15 yıldır çalıştıklarını ve bugünlere geldiklerini anlattı.

Her bölgemize, şehrimize mutluluk, refah getirmek bizim en önemli işimiz oldu. 2002'den beri hep Şırnak bizimle beraber oldu. İnanıyorum ki Türkiye'nin tarihi bir değişime hazırlandığı bir zamanda yine Şırnak bizimle beraber, AK Partiyle ve Recep Tayyip Erdoğan ile beraber olacak."

"GÜVENLİK KORUCUSU MAAŞLARINI İYİLEŞTİRİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'da yaptığı konuşmada güvenlik korucularına müjdeli haberi verdi. Başbakan Yıldırım, 'Buradan bir müjdeyi veriyorum. Güvenlik korucusu kardeşlerimizin maaşlarını iyileştiriyoruz.' dedi.

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Kaynak: haberinburada



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