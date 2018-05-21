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Başbakan Yıldırım: Zulümle Abat Olunmaz

BAŞBAKAN YILDIRIM: ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ

Başbakan Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen Büyük Kudüs Mitinginde Türkiye'nin gündemini değerlendirdi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 00:20
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Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen Büyük Kudüs Mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "Ey mukaddesat bilmeyen,ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz" dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN HUKUKUNA SAHİP ÇIKACAĞIZ

"Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşını dökemeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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