BAŞBAKAN YILDIRIM: SEÇİMDEN SONRA YAPACAĞIMIZ İLK İŞ BEDELLİ ASKERLİK
Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması geldi. Yıldırım, "Seçimden sonra yapılacak ilk iş. Yeni hükümetin öncelikli konusu" dedi.
Kaynak: haberinburada
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