Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışması kapsamında gittiği Samsun'daki fırın ziyaretinde pide yapıp, fırına sürdü. Yıldırımın neşeli halleri kameraya yansıdı.

PİDE YAPIP, FIRINA SÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışması kapsamında gittiği Samsun'da, bir fırını ziyaret etti. Burada çalışanlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, fırıncı önlüğü giyip, pide yaptı. Hazırladığı pideleri susamlayıp kürekle fırına süren Başbakan Yıldırım, piştikten sonra da pideleri fırından aldı.

VATANDAŞLARLA KEYİFLİ SOHBET

Yıldırım, pide yaparken vatandaşlarla da sohbet etti. Yıldırımın neşeli halleri kameraya yansıdı.

Başbakan Binali Yıldırım, 2 gün önce Maltepe'de taksicilerle buluştuğu sahur programında taksi sürmüştü.

Kaynak: haberinburada