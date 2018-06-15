TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Başbakan Yıldırım, OHAL'in bitiş tarihini açıkladı. Yıldırım, "Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: haberinburada