Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen "Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Başbakan Yıldırım, imar barışı ile ilgili başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını belirterek, "13 milyona yakın hanenin, iş yeri konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenleme ile tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak. Bundan sonra da bu gibi teşebbüslere izin verilmeyecek" dedi.

"BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR DEVAM EDECEK"

Yıldırım, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yönetmelik düzenlemesi hazırlandı bugün yarın yayınlanmış olur ve cuma gününden itibaren vatandaşlarımız gerek E-Devlet kapısından gerekse de bulundukları şehrin, ilçenin çevre şehircilik müdürlüklerine, birimlerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptıracaklar. 31 Ekim 2018 yılına kadar devam edecek. Vatandaşlarımdan talebim, bir an önce müracaatı yapmalarıdır. Müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek. Bu nedenle mümkün olan en kısa zamanda müracaatlar yapılırsa bu şekilde Bakanlık çalışmaları devam edecek, yapı kayıt belgesini verecek ve daha sonra var olan mahrumiyetler ortadan kalkacak. Her türlü anlaşmazlığı çözüme kavuşturan reform niteliğinde tarihi bir düzenleme. Bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bina yaptıysanız ona çare yok. Bir de Çanakkale Şehitliği'nin korunması gibi alanların dışında bütün bu imarla ilgili sorunlar hallolmuş olacak."

Kaynak: haberinburada