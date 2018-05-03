Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayı olduğuna ilişkin dilekçeyi YSK'ya verilmek üzere imzaladı.

AK Parti Grup Başkanı, İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan seçimde, AK Parti grubunun Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ilişkin dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmek üzere imzaladı.

BAHÇELİ VE YILDIRIM BİRLİKTE BAŞVURUDA BULUNACAK

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, yarın sabah saatlerinde YSK'ya giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

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Kaynak: haberinburada