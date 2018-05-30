BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK: LONDRA GÖRÜŞMELERİ OLUMLU GEÇTİ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Londra'daki görüşmelerinin ardından açıklamada bulundu. Şimşek, "Görüşmelerimiz verimli geçti, yatırımcının ilgisi büyük" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra seyahatinde yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Twitter'dan bir paylaşım yapan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.
Mesajlarımız:
- Politika setimizi güçlendirdik
- Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı
- Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,
- Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız...
BANKA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE, PORTFÖY YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
Şimşek, Londra'daki ilk gününde de "90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" demişti.
Kaynak: haberinburada
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