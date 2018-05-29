BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ, MASADAKİ SON ANKETİ AÇIKLADI: BU İŞ BİTTİ DİYEMEYİZ
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.
PARTİ TEŞKİLATLARI HAZIRLANAN PROGRAMLARA GÖRE ÇALIŞIYOR
AK Parti teşkilatlarında görev yapanlara 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akdağ, parti teşkilatlarının, seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarını ifade etti.
"KARARSIZLARLA KONUŞMALIYIZ"
AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecek kişilerle konuşmak yerine, henüz kararını vermemiş kişilerle konuşmak gerektiğini vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes, bir kazancının olduğunu fark ederek çalışmalı. Biz, bugün bir seçim otobüsüyle dolaşmayı tercih ettik, bence bu bize bir kazanç sağladı. Bunun yerine ancak bir caddede 100 esnafa da uğrayabilirdik. Biz bugün 5 bin kişi belki daha fazla kişiyle muhatap olabildik."
"CUMHURBAŞKANIMIZIN OYU YÜZDE 54 CİVARINDA"
"Bir oy" demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, "Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
ERDOĞAN'IN AK PARTİ LİDERİ OLMASI BÜYÜK AVANTAJ
AK Parti'nin, bir dava hareketi ve dünyanın kurumsallığı en güçlü partilerinden biri olduğunu anlatan Akdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti lideri olmasının avantajları bulunduğunu kaydetti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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