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Başbakan ve Bahçeli'den Erdoğan için ortak başvuru!

BAŞBAKAN VE BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN İÇİN ORTAK BAŞVURU!

Son dakika! Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya birlikte başvurdu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Başbakan Ve Bahçeli'den Erdoğan İçin Ortak Başvuru!(5/10)1

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvurdu.

BAŞBAKAN: BU SEÇİME EN SAĞLAM ÇATI ALTINDA GİRİYORUZ

Başbakan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran seçimleri için cumhurbaşkanlığı adaylığını Sayın Bahçeli ile birlikte yaptık. Sayın Erdoğan, seçimler Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak belirlenmiştir. Biz, bu seçime en sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız millettir, ittifakımız aziz milletimizledir. Bu ittifakın gerisinde Yenikapı ruhu vardır. Adayımızı belirlerken sadece ve sadece Türkiye'nin aydınlık geleceği, milletimizin refahı ve mutluluğu söz konusu olmuştur." dedi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK BAŞKANI GÜVEN KARŞILADI

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.


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Kaynak: haberinburada



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