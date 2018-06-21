Başbakan Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

24 Haziran seçimlerine sayılı kala Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHARREM İNCE NEREDEN BİLİYOR ORAYLA İRTİBATI MI VAR?"

Başbakan Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

HEDEF BÖLGEDE TERÖRİST KALMAMASI

Başbakan, "Uzun süreden beri bir operasyon planı vardı. Bu plan Mart ayından itibaren yürürlüğe girdi. Kimileri bunu seçimle ilişkilendiriyor. Terörle mücadele seçime indirgenmemeli. Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Hedef bölgede terörist kalmaması. Terör konusunda Türkiye'nin ne kadar kararlı ve hassas olduğunu Zeytin Dalı'nda, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda gördük. Lider kadrosunun vurulduğu yönünde haberler var." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN TEHDİT NERESİYSE HEDEF ORASIDIR"

(ABD'yi) Teröristlerin silahları ellerinden alınmalı. Beklentimiz budur. Menbiç iyi bir modeldir, başlangıçtır. Buradaki uygulamanın gidişatına göre Fırat'ın doğusunda bunu isteme hakkımız var. Bizim için tehdit neresiyse hedef orasıdır. Kimseden icazet almayız. Uluslararası hakkımızı kullanıyoruz. Terörle mücadele seçime indirgenmemeli.

Kaynak: haberinburada