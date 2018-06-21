Ünlü Yarışmacının Çıplak Görüntüleri İnternete Sızdı!
İranlı Futbolcunun Denediği Taç Atışı İzleyenleri Gülme Krizine Soktu
Avrupa Parlamentosu, Tartışmalı İnternet Yasasını Onayladı
Trump, Göçmen Politikasında Geri Adım Attı!
Erdoğan'dan Atama Bekleyen Öğretmenlere Müjde: 20 Bin Daha Alacağız
Volkan Babacan, Ünlü Haber Spikeri İle Dünya Evine Girdi
Bahçeli'den 24 Haziran Yorumu: Cumhurbaşkanlığını Erdoğan Kazanır
Başbakan, İnce'nin 'kandil'de Terörist Kalmadı' Sözlerine Ateş Püskürdü
Rus Güzel, Türk Taraftarlara Üzerindeki Elbiseyi İmzalattı
Ece Sevim Öztürk, Fetö'ye Yardımdan Tutuklandı
'derdin Fatiha Değil, Öyle Olsa Bakara Makara Diyeni Partiden Atardın'
İntihar Girişimini Çekirdek Çitleyerek İzlediler
24 Haziran'da Hangi Parti, Hangi İlde, Kaç Milletvekili Çıkarıyor?
Amrabat, Hakeme Yüklendi: Ronaldo'dan Forma İstemiş
İspanya, Dünya Kupasında Galibiyetle Tanıştı!
F-35'ler Gövdesinde Ay Yıldızlı Bayrakla İlk Kez Havalandı
Yurt Dışı Oyları Türkiye'ye Böyle Getirildi
Erdoğan'dan Uber Çıkışı: Organizasyonun Başındaki Benden Randevu İstedi
Galatasaray, Polonyalı Yıldız İçin Prensip Anlaşmasına Vardı
Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?

Başbakan, İnce'nin 'Kandil'de terörist kalmadı' sözlerine ateş püskürdü

BAŞBAKAN, İNCE'NİN 'KANDİL'DE TERÖRİST KALMADI' SÖZLERİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

Tarih : 21 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Başbakan, İnce'nin 'kandil'de Terörist Kalmadı' Sözlerine Ateş Püskürdü(7/10)3

Başbakan Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

24 Haziran seçimlerine sayılı kala Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHARREM İNCE NEREDEN BİLİYOR ORAYLA İRTİBATI MI VAR?"

Başbakan Yıldırım, Mehmet Soysal'ın "Millet İttifakın'dan Muharrem İnce Kandil'de terörist kalmadı" sorusuna, "Muharrem İnce nereden biliyor orayla irtibatı mı var?" cevabını verdi.

HEDEF BÖLGEDE TERÖRİST KALMAMASI

Başbakan, "Uzun süreden beri bir operasyon planı vardı. Bu plan Mart ayından itibaren yürürlüğe girdi. Kimileri bunu seçimle ilişkilendiriyor. Terörle mücadele seçime indirgenmemeli. Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Hedef bölgede terörist kalmaması. Terör konusunda Türkiye'nin ne kadar kararlı ve hassas olduğunu Zeytin Dalı'nda, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda gördük. Lider kadrosunun vurulduğu yönünde haberler var." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN TEHDİT NERESİYSE HEDEF ORASIDIR"

(ABD'yi) Teröristlerin silahları ellerinden alınmalı. Beklentimiz budur. Menbiç iyi bir modeldir, başlangıçtır. Buradaki uygulamanın gidişatına göre Fırat'ın doğusunda bunu isteme hakkımız var. Bizim için tehdit neresiyse hedef orasıdır. Kimseden icazet almayız. Uluslararası hakkımızı kullanıyoruz. Terörle mücadele seçime indirgenmemeli.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başbakan  İnce  Nin    Kandil  De  Terörist  Kalmadı    Sözlerine  Ateş  
Püskürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER