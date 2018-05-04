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Başbakan imzaladı! 60 ülkedeki kamu çalışanlarının izinleri durduruldu

BAŞBAKAN İMZALADI! 60 ÜLKEDEKİ KAMU ÇALIŞANLARININ İZİNLERİ DURDURULDU

Başbakan Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile, 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinlerinin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde görev almaları nedeniyle durduruldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Başbakan İmzaladı! 60 Ülkedeki Kamu Çalışanlarının İzinleri Durduruldu(9/10)5

Yurt dışında görevli kamu personelinin izinlerinin durdurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelge ile 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin izinleri Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde görev almaları nedeniyle durduruldu.

Genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın geçici 21'inci maddesinin (A) fıkrasında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar TBMM üyeleri ve Cumhurbaşkanı'nın görevi devam eder. Meclis'in seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi birlikte yapılır." hükmünün yer aldığı belirtildi.

2. TUR OLURSA 8 TEMMUZ'DA YAPILACAK

TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, TBMM Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2018 tarihli 89'uncu birleşiminde karar verildiği ve söz konusu kararın 20 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Bu itibarla, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenlerin, 24 Haziran Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık kurulan herhangi bir temsilcilik çevresinde oy kullanabilecekleri kaydedildi.

60 ÜLKEDE 123 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILABİLECEK

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 30 Nisan 2018 tarihli kararı ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı seçmenler için yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte oy kullanma tarihlerinin belirlendiği hatırlatılan genelgede, ülke ve temsilciliklere göre farklı tarihlerde oy kullandırılmasının mümkün olduğu bildirildi.

YSK kararına göre, 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için 7 Haziran-19 Haziran tarihlerinde ve azami 13 gün süre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılmasına, başlangıç ve bitiş sürelerinin ise ülkelere göre farklı olabileceğine karar verildiği vurgulandı.

60 ÜLKEDE İZİNLER DURDURULDU

Bu kapsamda oy kullanma tarihleri belirlenen 60 ülkedeki tüm kamu görevlilerinin 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almalarının gerekmesi nedeniyle, oy kullanma tarihleri belirtilen ülkelerde görev yapan tüm kamu personelinin izinlerinin oy kullanma tarihleri süresince durdurulduğu belirtildi.

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Kaynak: haberinburada



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