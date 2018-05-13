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Başbakan duyurdu: İki dev fabrika birleşiyor

BAŞBAKAN DUYURDU: İKİ DEV FABRİKA BİRLEŞİYOR

Erzincan'da toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde özelleştirme ihaleleri sonuçlanan Erzincan ve Erzurum şeker fabrikalarının birleştirildiğini duyurdu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : Başbakan Duyurdu: İki Dev Fabrika Birleşiyor(8/10)4

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan'da toplu açılış töreninde konuştu. Meclis'ten geçen düzenlemelere değinerek vatandaşla el sıkışma döneminin başladığını söyleyen Başbakan Yıldırım, 24 Haziran seçimleri öncesi gündeme gelen vaatlerle ilgili ise "Ölçü ve ayar kaçtı. Üflemeye 1 ay daha devam edecekler. Millet üflemeye değil icraata bakar" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"24 HAZİRAN'DA YENİ BİR TARİH YAZILACAK"

16 Nisan'da bunun yolunu açtınız. Esasında 24 Haziran açılan bu yolun uygulamaya geçeceği tarihtir. Bir işin tamamlanmasıdır. 16 Nisan'da oluşan irade 24 Haziran'da sandığa yansıyacak ve 24 Haziran'da milletimiz ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek güçlü iktidarı, sürekli istikrarı sağlayacak kararı verecektir. Bugüne kadar milletimizin kararı hiç yanlış olmamıştır. 24 Haziran'da millet yeni bir tarih yazacak.

"VATANDAŞLA EL SIKIŞMA DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Vatandaşla bir el sıkışma dönemi başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçti. Oldu ki bir borcunuz var bunu yapılandıracak düzenlemeyi yaptık. Konutta bir kampanya başlattık. Faizleri düşürüp vadeleri uzatıyoruz. Tapu harçlarını aşağı çektik.

Erzincan'a çok güzel bir hipodrom yapılacağının müjdesini vermek istiyorum.

İKİ FABRİKA BİRLEŞTİRİLDİ

Erzincan şeker fabrikası üzerine vatandaşlarımızın kafasını karıştıranlar var. Erzincan ve Erzurum şeker fabrikasını birleştirdik ikisi birlikte çok daha fazla kapasiteyle çalışacaklar. Çok daha fazla kardeşlerimize iş ve aş imkanı olacak. Buradan bunu ilan ediyorum. Buralarda altı ay çalışan kardeşlerimizin 10 ay çalışmaları için karar verdik bunu da imzaladım.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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