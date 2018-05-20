BAŞBAKAN DİYARBAKIR'DA MEYDAN OKUDU: ŞEYTANİ ŞEBEKE, İZİN VERMEYECEĞİZ
Büyük Kudüs Mitingi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak, izin vermeyeceğiz" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da "Büyük Kudüs Mitingi"nde konuştu. Yıldırım, "Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak, izin vermeyeceğiz" dedi.
İSRAİL VE PKK'YA SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ
Konuşmasında İsrail ve terör örgütü PKK'ya sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Haremi şerifte kan döken İsrail'i de kınadığını belirterek, masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçakların daima utanç içinde yaşayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK'ya da tepki gösteren Yıldırım, "Biz her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin" dedi.
"ANALARA BİR DAHA GÖZYAŞI DÖKTÜREMEYECEK"
Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız.Terör örgütü PKK'yı söküp attık, şimdi sıra terör örgütü sevicileri sandığa gömme zamanı.
"BİLİNİZ Kİ ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ"
Filistinlileri katleden İsrail devletine göndermede bulunan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Ey mukaddesat bilmeyen, ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar