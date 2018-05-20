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Başbakan Diyarbakır'da meydan okudu: Şeytani şebeke, izin vermeyeceğiz

BAŞBAKAN DİYARBAKIR'DA MEYDAN OKUDU: ŞEYTANİ ŞEBEKE, İZİN VERMEYECEĞİZ

Büyük Kudüs Mitingi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak, izin vermeyeceğiz" dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Başbakan Diyarbakır'da Meydan Okudu: Şeytani Şebeke, İzin Vermeyeceğiz(5/10)1

Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da "Büyük Kudüs Mitingi"nde konuştu. Yıldırım, "Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak, izin vermeyeceğiz" dedi.

İSRAİL VE PKK'YA SERT SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasında İsrail ve terör örgütü PKK'ya sert tepki gösteren Başbakan Yıldırım, "Haremi şerifte kan döken İsrail'i de kınadığını belirterek, masum çocukların, bebeklerin üzerine kurşun yağdıran bu alçakların daima utanç içinde yaşayacaklarını söyledi. Terör örgütü PKK'ya da tepki gösteren Yıldırım, "Biz her sorunumuzu çözeriz, yeter ki barış olsun, kardeşlik olsun huzur olsun. Yeter ki bölücü terör örgütü PKK aramızdan defolup gitsin" dedi.

"ANALARA BİR DAHA GÖZYAŞI DÖKTÜREMEYECEK"

Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız.Terör örgütü PKK'yı söküp attık, şimdi sıra terör örgütü sevicileri sandığa gömme zamanı.

"BİLİNİZ Kİ ZULÜMLE ABAT OLUNMAZ"

Filistinlileri katleden İsrail devletine göndermede bulunan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Ey mukaddesat bilmeyen, ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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