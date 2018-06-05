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Başarılı İş Adamı Eyyup Yıldız Vekilliğe Hazırlanıyor
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başarılı iş adamı eyyup yıldız vekilliğe hazırlanıyor

BAŞARILI İŞ ADAMI EYYUP YILDIZ VEKİLLİĞE HAZIRLANIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelindeki tüm organizasyonlarının Teknik Koordinatörlüğü'nü başarıyla yürüten iş adamı Eyyup Yıldız, MHP Ankara 1. Bölge'den milletvekili adayı oldu.

Tarih : 05 Haziran 2018, 15:02
Puan Ver : Başarılı İş Adamı Eyyup Yıldız Vekilliğe Hazırlanıyor(7/10)15


24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Ankara 1. Bölge'den Milletvekili Adayı olan İşadamı Eyüp Yıldız, çalışmalarına hızlı başladı.



MHP Ankara İl SKM Başkanlığı tarafından düzenlenen seçim programları kapsamında Ankara 1. Bölge seçim çevresi olan; Çankaya, Mamak, Gölbaşı, Elmadağ, Polatlı, Bala, Haymana,Şereflikoçhisarve Evren ilçelerini karış karış gezmeye başladıklarını kaydeden Yıldız, katıldığı programlarda samimiyeti, güler yüzü ve babacan tavırları ile seçmenin gönlünde kısa sürede taht kuruyor. “Küçük yaşta Ülkü Ocakları'nda atıldığım siyaset ve daha sonrasında ki ticari hayatımda elde ettiğim tüm tecrübeleri, Ankaralı seçmenin menfaatleri doğrultusunda kullanacağım. Ülkemize ve şehrimize sahip çıkmak boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.



CUMHUR İTTİFAKI, MİLLİ EGEMENLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı seçim beyannamesinin, toplum nezdinde çok takdir gördüğü ve karşılık bulduğunu belirten Yıldız,  24 Haziran seçimleri sonunda Milliyetçi- Ülkücü hareketin, ülke yönetiminde söz sahibi olması için var güçleri ile çalışacaklarını belirterek, güçlü parlamentoyu işaret etti.



Yıldız, Türkiye'nin içinde bulunduğu seçim sürecinin ve Cumhur İttifakı'nın önemini ise şöyle özetiyor; Türk milleti geleceğini tayin edecek bir seçim sürecine girmişken azılı ve ebedi beka düşmanlarının hayasız saldırılarına muhatap olmaktadır.



Çok net bir şekilde görüyoruz ki vatandaşlarımızı korku ve kargaşayla zapturapt altına almak için kolları sıvayan Türk ve Türkiye düşmanları hedef olarak 24 Haziran'ı seçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak diyoruz ki; egemenliğin yegane sahibi ve kudreti yüce Türk milletidir.



Ekonomiden adalete, terörle mücadeleden eğitime kadar birçok hususta milletimiz hizmet beklerken siyasi çekişmelerle ve şahsi ikbal arayışlarıyla vakit kaybedemeyiz. Bu sebeple Adalet ve Kalkınma Partisi'yle beraber Cumhur İttifakında karar kılarak Türkiye'yi hak ettiği seviyeye taşımanın ilk adımını attık.



Türkiye'nin yoluna hızla ilerleyebilmesini kolaylaştıracak en büyük değişikliği Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemidir.  Cumhur ittifakı, milletimizin aklı, milli egemenlik haklarımızın teminatıdır.”



EYYUP YILDIZ'DAN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

MHP Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Eyyup Yıldız, Çankaya'daki Seçim İletişim Merkezi'ni düzenlenen görkemli törenle hizmete açtı.

Açılış; MHP Genel Başkan Yardımcıları, Mevlüt Karakaya, Yaşar Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MYK Üyeleri, STK Temsilcileri, Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, milletvekili adayları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi.

EYYUP YILDIZ KİMDİR?



1976 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Eğitim hayatını burada tamamlayarak, erken yaşlarda ticari hayata atıldı.



Öğrencilik yıllarından itibaren fikir ve gönül dünyasını kuşatan Ülkü Ocakları'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1990-1993 yılları arasında Yenimahalle-Yeşilevler Ülkü Ocakları'nın bünyesinde farklı kademelerde görev yaptı. 2017-2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.



Kurucusu ve Genel Koordinatörü olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi ile 2004 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelindeki tüm organizasyonlarının Teknik Koordinatörlüğü'nü yürüttü.



Siyasi ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik iş birliği platformlarında, sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yaptı. Halen birçok sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapan Eyyup Yıldız, evli 4 çocuk babasıdır.












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