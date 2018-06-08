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Başakşehirli Mevlüt Erdinç'in Babası Hayatını Kaybetti

BAŞAKŞEHİRLİ MEVLÜT ERDİNÇ'İN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç'in babası, hayatını kaybetti. Kulüp, milli futbolcu için başsağlığı mesajı yayınladı.

Tarih : 08 Haziran 2018, 18:00
Puan Ver : Başakşehirli Mevlüt Erdinç'in Babası Hayatını Kaybetti(6/10)2

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mevlüt Erdinç'in babası Mehmet Erdinç hayatını kaybetti.

Başakşehir Kulübü, konuyla ilgili bir başsağlığı mesajı yayınladı;

"Futbolcumuz Mevlüt Erdinç'in babası Sayın Mehmet Erdinç'in hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazının ardından memleketi Yozgat'ta defnedilecektir.

Mehmet Erdinç'e Yüce Allah'tan rahmet, başta Mevlüt Erdinç olmak üzere; merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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