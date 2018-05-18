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Başakşehirli Arda Turan'ın Sol Ayağındaki Atel Dikkat Çekti

BAŞAKŞEHİRLİ ARDA TURAN'IN SOL AYAĞINDAKİ ATEL DİKKAT ÇEKTİ

Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, dün gece arkadaşlarıyla tavla oynamak için Bebek'e geldi, sol bacağındaki atel dikkat çekti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Başakşehirli Arda Turan'ın Sol Ayağındaki Atel Dikkat Çekti(7/10)3

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.

SOL AYAĞINDAKİ ATEL DİKKAT ÇEKTİ

Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan "Neden oldu?" sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu. Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran Arda Turan 16 maç ceza almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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