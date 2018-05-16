Başakşehir'in Yıldızından Şampiyonluk İtirafı
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Başakşehir'in yıldızından şampiyonluk itirafı

BAŞAKŞEHİR'İN YILDIZINDAN ŞAMPİYONLUK İTİRAFI

Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia, "Ligde iyi bir sezon geçirdik. Son bir maçımız var ama şampiyonluk şansımız çok az" dedi.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Başakşehir'in Yıldızından Şampiyonluk İtirafı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de son hafta yaklaşırken, şampiyonluk şansı bulunan Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia ilginç bir açıklamada bulundu.

Dirk Kuyt'un jübilesi hakkında röportajlar yapan Feyenoord TV'ye konuşan Elia, şampiyonluk şanslarının az olduğunu söyledi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ AZ"

Dirk Kuyt'un kariyeri, kendisine kazandırdıklarını anlatan Elia, röportajın bir bölümünde kendi takımının durumunu değerlendirdi ve "Ligde iyi bir sezon geçirdik. Son bir maçımız var ama şampiyonluk şansımız çok az. Neyse ki Feyenoord bu seneyi kupayla bitirdi (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Kuyt'ın veda maçına kendisini davet ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Elia, "Bizi bu maça çağırmak zorunda değiLdi ama yine de çağırıyor. Her zaman başkaları için elinden gelenin hepsini veren bir insan. Bence çok büyük bir vedayı hak ediyor" dedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray'ın kaybetmesi halinde Medipol Başakşehir'in şampiyon olma şansı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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