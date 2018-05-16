Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia, "Ligde iyi bir sezon geçirdik. Son bir maçımız var ama şampiyonluk şansımız çok az" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta yaklaşırken, şampiyonluk şansı bulunan Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia ilginç bir açıklamada bulundu.

Dirk Kuyt'un jübilesi hakkında röportajlar yapan Feyenoord TV'ye konuşan Elia, şampiyonluk şanslarının az olduğunu söyledi.

"ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ AZ"

Dirk Kuyt'un kariyeri, kendisine kazandırdıklarını anlatan Elia, röportajın bir bölümünde kendi takımının durumunu değerlendirdi ve "Ligde iyi bir sezon geçirdik. Son bir maçımız var ama şampiyonluk şansımız çok az. Neyse ki Feyenoord bu seneyi kupayla bitirdi (Gülerek)" ifadelerini kullandı.

Kuyt'ın veda maçına kendisini davet ettiği için mutlu olduğunu söyleyen Elia, "Bizi bu maça çağırmak zorunda değiLdi ama yine de çağırıyor. Her zaman başkaları için elinden gelenin hepsini veren bir insan. Bence çok büyük bir vedayı hak ediyor" dedi.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Galatasaray'ın kaybetmesi halinde Medipol Başakşehir'in şampiyon olma şansı bulunuyor.

Kaynak: haberinburada