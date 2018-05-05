BAŞAKŞEHİR'İ ŞAMPİYONLUKTAN EDEN SAMET AYBABA, GOLE SEVİNMEDİ
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir maçında attıkları son dakika golünden sonra sevinmeyince Ahmet Çakar'ın hedefi oldu: Samet Aybaba ağlamaklı oldu.
Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un karşı karşıya geldiği ve 1-1 ile sonuçlanan müsabaka sonrası yorumcu Ahmet Çakar'ın attığı twit gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Başakşehir Sivasspor karşılaşması sonrası attığı twit ile yine olay oldu. Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ruh haline dair yorumlarda bulundu.
"40 YILLIK HAYATIMDA BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM"
Çakar, attığı tweet'te "Başakşehir stadında 40 yıllık futbol hayatımda görmediğim bir şeyi gördüm. Sivas son saniyede golü attı ama hocası Samet Aybaba'nın suratı ağlamaklı oldu." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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