Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u Bajic ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

Ligin bitimine 2 hafta kala Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u Bajic ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 69'a çıkarıp ikinciliğe yükseldi.

BAŞAKŞEHİR ÖNEMLİ EKSİKLERE RAĞMEN KAZANDI

Arda Turan, Mossoru ve İrfan Can Kahveci gibi önemli oyuncularından yoksun olan Medipol Başakşehir, zorlu Antalyaspor deplasmanında 30. dakikada Riad Bajic, 76. dakikada ise Edin Visca'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ANTALYASPOR 12. SIRADA KALDI

Antalyaspor ise 38 puanda kalarak 12. sıradaki yerini korudu.

Kaynak: haberinburada