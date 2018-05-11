Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Başakşehir şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı!

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUK UMUDUNU SON HAFTAYA TAŞIDI!

Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u Bajic ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek ikinciliğe yükseldi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Başakşehir Şampiyonluk Umudunu Son Haftaya Taşıdı!(5/10)1

Ligin bitimine 2 hafta kala Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u Bajic ve Visca'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 69'a çıkarıp ikinciliğe yükseldi.

BAŞAKŞEHİR ÖNEMLİ EKSİKLERE RAĞMEN KAZANDI

Arda Turan, Mossoru ve İrfan Can Kahveci gibi önemli oyuncularından yoksun olan Medipol Başakşehir, zorlu Antalyaspor deplasmanında 30. dakikada Riad Bajic, 76. dakikada ise Edin Visca'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ANTALYASPOR 12. SIRADA KALDI

Antalyaspor ise 38 puanda kalarak 12. sıradaki yerini korudu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başakşehir  Şampiyonluk  Umudunu  Son  Haftaya  Taşıdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER