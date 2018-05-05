BAŞAKŞEHİR PUAN KAYBETTİĞİ AN PAYLAŞIM YAPTI
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Başakşehir'in kaybettiği puanın ardından sosyal medya hesabından "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu etmez. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz." yazdı.
Başakşehir'in Sivasspor'a 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
"ALLAH EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI VERSİN"
Şaş Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu etmez. Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin. Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon..." ifadelerini kullandı.
41 yaşındaki çalıştırıcının daha sonra bu paylaşımını silmesi dikkati çekti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar