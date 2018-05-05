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Başakşehir puan kaybettiği an paylaşım yaptı

BAŞAKŞEHİR PUAN KAYBETTİĞİ AN PAYLAŞIM YAPTI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Başakşehir'in kaybettiği puanın ardından sosyal medya hesabından "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu etmez. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz." yazdı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Başakşehir Puan Kaybettiği An Paylaşım Yaptı(6/10)2

Başakşehir'in Sivasspor'a 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"ALLAH EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI VERSİN"

Şaş Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiç kimsenin başarısızlığı bizi mutlu etmez. Önemli olan biziz ve hep öyle düşündük. Kalbimizi temiz tuttuk, çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını versin. Sabah, akşam bunu düşünüyoruz. tam konsantrasyon..." ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki çalıştırıcının daha sonra bu paylaşımını silmesi dikkati çekti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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