BARZANİ YENİDEN SAHAYA İNİYOR! HÜKÜMET İÇİN DÜĞMEYE BASTI
Mesut Barzani, yeni hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere Kürtleri temsil edecek heyet oluşturulması için çalışmalara başladı.
Mesut Barzani başkanlığındaki KDP, yeni hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere Kürtleri temsil edecek heyet oluşturulması için çalışmalara başladı.
BARZANİ YENİ HÜKÜMET KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Irak genelinde yapılan seçimlerde 5. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 1. sırada gelen, Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), yeni hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere Kürtleri temsil edecek heyetin oluşturulması için girişimler başlattığını açıkladı.
DİĞER KÜRT PARTİLERLE GÖRÜŞMELER BAŞLATILACAK
IKBY eski Başkanı Mesut Barzani'nin partisinden (KDP) yapılan açıklamada Bağdat'ta üst düzey bir heyet oluşturmak için Kürt partileriyle görüşme başlatacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada Barzani'nin "Bağdat'ta Kürtleri temsil eden bir heyetin oluşturulması için diğer Kürt partilerle görüşmeler başlatılacak" ifadeleri kullandığı aktarıldı.
BAĞDAT VE ERBİL ARASINDAKİ SORUNLARI GİDERECEK
Açıklamada Bağdat'ta Kürtleri temsil edecek olan heyetin, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları gidermek için Iraklı siyasi taraflarla görüşmelerde bulunacakları vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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