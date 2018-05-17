BARIŞ ATAY'IN AVUKATI DUYURDU: EMİYETTEN ARADILAR BARIŞ'I ALMAYA GİDİYORUM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay, serbest bırakıldı.
"EMNİYETTEN ARADILAR BARIŞ'I ALMAYA GİDİYORUM"
İfadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Atay için avukatı Efkan Bolaç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Barış Atay serbest bırakılıyor. Az önce emniyetten aradılar Barış'ı almaya gidiyorum." diyerek ünlü oyuncunun serbest bırakıldığını söyledi.
İşte Barış Atay'ın serbest kaldıktan sonraki ilk fotoğrafı:
Kaynak: haberinburada
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