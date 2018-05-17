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Barış Atay'ın Avukatı Duyurdu: Emiyetten Aradılar Barış'ı Almaya Gidiyorum
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BARIŞ ATAY'IN AVUKATI DUYURDU: EMİYETTEN ARADILAR BARIŞ'I ALMAYA GİDİYORUM


Barış Atay'ın Avukatı Duyurdu: Emiyetten Aradılar Barış'ı Almaya Gidiyorum
Tarih : 17 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Barış Atay'ın Avukatı Duyurdu: Emiyetten Aradılar Barış'ı Almaya Gidiyorum(8/10)4

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay, serbest bırakıldı.

"EMNİYETTEN ARADILAR BARIŞ'I ALMAYA GİDİYORUM"

İfadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Atay için avukatı Efkan Bolaç sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Barış Atay serbest bırakılıyor. Az önce emniyetten aradılar Barış'ı almaya gidiyorum." diyerek ünlü oyuncunun serbest bırakıldığını söyledi.

İşte Barış Atay'ın serbest kaldıktan sonraki ilk fotoğrafı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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