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Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek

BARCELONA'YI ALİ KOÇ KORKUSU SARDI: SPONSORLUKLARI ÇEKECEK

Katalan basını, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından sponsorluklarını Barcelona'dan çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağını yazdı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek(6/10)2

Barcelona'yı Ali Koç korkusu sardı… Ali Koç'un başkan seçildiği için Barça'dan sponsorluklarını çekerek Fenerbahçe'ye aktaracağı Katalan basınında ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Katalan Canal-2, Sport TV ve El Mundo Deportivo'da yapılan yorumlarda Koç'un özellikle Beko reklamını direkt Fenerbahçe'ye aktaracağı, Barça'nın bundan büyük zarar göreceği iddia edildi.

(Foto Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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