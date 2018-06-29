BARCELONA'NIN YILDIZI ALCACER, FENERBAHÇE YOLUNDA
İspanyol basını, Barcelona'nın, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Paco Alcacer'i gözden çıkardığı ve Fenerbahçe'ye kiralık olarak göndermeye sıcak baktığını yazdı.
İspanya basını, Barcelona'da forma giyen forvet oyuncusu Paco Alcacer'in Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini yazdı.
Mundo Deportivo'nun iddiasına göre; Finansal Fair Play konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Katalan devi, 24 yaşındaki İspanyol forveti gözden çıkardı.
BARCELONA İLE FENERBAHÇE İLETİŞİM HALİNDE
Geçen sezon kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Douglas, Deolufeu, Marion, Rafinha ve Munir gibi oyuncuları da elinden çıkartmak isteyen Barcelona'nın Fenerbahçe ile iletişim halinde olduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezon La Liga'da 17 maça çıkan ve 4 gol atıp 4 de asist yapan Alcacer için eski takımı Valencia'nın da devrede olduğu ifade edildi.
Başarılı futbolcu 2015-16 sezonunda Valencia formasıyla La Liga'da oynadığı 34 maçta 13 gol, 6 asistlik performansıyla adından söz ettirmişti.
Kaynak: haberinburada
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