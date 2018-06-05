BARCELONA, MESSİ'NİN ÖNERDİĞİ YILDIZI TRANSFER EDİYOR
İspanya'nın son şampiyonu Barcelona, Lionel Messi'nin önerisiyle Arjantinli forvet Cristian Pavon'un transferi için girişimlere başladı.
Barcelona, Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Cristian Pavon'u transfer etmek için girişimlere başladı.
İspanya basınının haberine göre Barcelona, Messi'nin yönetime yaptığı önerinin ardından Arjantin'in Boca Juniors takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cristian Pavon'u transfer etmek istiyor.
"YENİ PARTNERİMİ BULDUM"
Lionel Messi, Arjantin'in hazırlık maçında Haiti'yi 4-0 yendiği maçın ardından "Yeni partrnerimi buldum. Pavon gerçekten çok iyi bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu ve kadroda fark yaratabilecek bir oyuncu. Bu kalitesi ile Milli Takım için çok önemli bir oyuncu olacak." sözlerini kullanmıştı. Pavon ise Messi ile birlikte oynamanın en büyük hayali olduğunu belirtmişti.
Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Pavon, Boca Juniors formasıyla 31 maça çıkarken 7 gol ve 17 asist kaydetme başarısı gösterdi ve bu performansının ardından Arjantin ile Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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