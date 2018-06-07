BARCELONA, ESKİ FUTBOLCUSU ERİC ABİDAL'İ GENEL SEKRETERLİK GÖREVİNE GETİRDİ
La Liga şampiyonu Barcelona, eski futbolcusu Eric Abidal'i genel sekreterlik görevine getirdi.
La Liga şampiyonu Barcelona, eski oyuncusu Eric Abidal'i yeniden göreve getirdi.
Barcelona'dan yapılan açıklamada genel sekreter Robert Fernandez ile yeni sözleşme imzalanmadığı ve göreve Eric Abidal'in getirildiği belirtildi.
RESMİ GÖREVE 18 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Eric Abidal resmen göreve 18 Haziran'da başlayacak.
Eric Abidal, 2007 - 2013 yılları arasında Barcelona'da forma giymiş ve daha sonra Monaco'ya transfer olmuştu. Abidal, Monaco'dan sonra gittiği Olympiakos'ta da futbol kariyerini noktaladı.
Kaynak: haberinburada
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