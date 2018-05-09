BARCELONA, ENES ÜNAL'LI VİLLARREAL'İ FARKLI GEÇTİ
İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, evinde Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal'i 5-1 mağlup etti.
La Liga'nın 36. haftasında, şampiyon Barcelona Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti. Karşılaşma öncesi Villarreal'li futbolcular, Barcelona'yı alkışladı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalanlar 11. dakikada Coutinho, 16. dakikada Paulinho ve 45. dakikada Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
ENES ÜNAL 70. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
54. dakikada Sansone'yle skoru 3-1 yapan Villarreal'de, 70. dakikada milli futbolcu Enes Ünal da oyuna dahil oldu.
Ancak karşılaşmada son sözü 87 ve 90. dakikalarda Dembele söyledi. Barcelona mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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