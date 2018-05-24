İspanyol devi Barcelona, Dünya Kupasında her grupta oyuncusu bulunan ilk takım olarak tarihe geçti.

ispanya La Ligada sezonu şampiyon tamamlayan yıldızlar topluluğu Barcelona, 2018 Dünya Kupası öncesi tarihe geçti.

Katalan devi, Dünya Kupası'nda her grupta futbolcusu bulunan ilk takım oldu ve bunu yapan ilk takım olarak adını tarihe yazdırdı.

İŞTE DÜNYA KUPASINDA FORMA GİYECEK YILDIZLAR

Barcelona'da Suarez, Busquets, Pique, Alba, Umtiti, Dembele, Messi, Rakitic, Ter Stegen, Coutinho, Paulinho, Vermaelen ve Mina Dünya Kupası'nda forma giyecek.

Kaynak: haberinburada