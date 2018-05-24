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Barcelona, Dünya Kupasında Her Grupta Oyuncusu Bulunan İlk Takım Oldu

BARCELONA, DÜNYA KUPASINDA HER GRUPTA OYUNCUSU BULUNAN İLK TAKIM OLDU

İspanyol devi Barcelona, Dünya Kupasında her grupta oyuncusu bulunan ilk takım olarak tarihe geçti.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Barcelona, Dünya Kupasında Her Grupta Oyuncusu Bulunan İlk Takım Oldu(8/10)4

ispanya La Ligada sezonu şampiyon tamamlayan yıldızlar topluluğu Barcelona, 2018 Dünya Kupası öncesi tarihe geçti.

Katalan devi, Dünya Kupası'nda her grupta futbolcusu bulunan ilk takım oldu ve bunu yapan ilk takım olarak adını tarihe yazdırdı.

İŞTE DÜNYA KUPASINDA FORMA GİYECEK YILDIZLAR

Barcelona'da Suarez, Busquets, Pique, Alba, Umtiti, Dembele, Messi, Rakitic, Ter Stegen, Coutinho, Paulinho, Vermaelen ve Mina Dünya Kupası'nda forma giyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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