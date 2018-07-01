Barcelona, Fenerbahçe'nin de istediği Yerry Mina'yı satmak için Dünya Kupasında oynanacak Kolombiya - İngiltere maçını bekliyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden olan Yerry Mina konusunda sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Mundo Deportivo'da yer alan özel haberde, Barcelona'nın Dünya Kupası'nın bitimini beklediği aktarıldı.

Mina'nın Dünya Kupası'nda Polonya ve Senegal maçlarında gösterdiği başarılı performanslardan sonra Katalan kulübü farklı bir yol izlemek istiyor. Özellikle Kolombiya'nın Polonya'yı 3-0 yendiği maçta hem gol atan hem de Robert Lewandowski'ye karşı etkili olan Mina, Senegal mücadelesinde de fileleri havalandırmıştı.

BARCELONA, KOLOMBİYA - İNGİLTERE MAÇINI BEKLİYOR

Borussia Dortmund ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği 23 yaşındaki stoper konusunda Barca'nın Kolombiya-İngiltere maçını beklediği vurgulandı. Salı günü oynanacak İngiltere maçında Mina'nın Harry Kane karşısında başarılı olması ve Kolombiya'nın da turu atlaması halinde bonservis değerinin de artması düşünülüyor.

Bu nedenle Barcelona, Salı günkü Kolombiya-İngiltere maçı bitine kadar Mina konusunda somut bir adım atmadan bekleyip, teklifleri bekletecek.

Kaynak: haberinburada