Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Banvit, ABD'li oyuncu Jordan Morgan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Slovenya Ligi takımlarından Petrol Olimpija takımında forma giyen 26 yaşında ve 2,03 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 15,5 SAYIYLA OYNADI

Geçen sezon Slovenya'da 13,7 sayı ve 6,7 ribaunt ortalamaları ile oynayan Jordan Morgan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de 15,5 sayı ve 8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: haberinburada