BANKER BİLO FİLMİ ADANA'DA GERÇEK OLDU, AFGANİSTANLI 45 KİŞİ DOLANDIRILDI
Başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen'in oynadığı "Banker Bilo" filmi Adana'da gerçek oldu. Şöför, 45 Afgan'ı otobüsle Ankara yerine Adana'ya götürdü.
1980 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerinde İlyas Salman ile Şener Şen'in oynadığı "Banker Bilo" filmi Adana'da gerçek oldu. Türkiye'de çalışma izinleri olan Afganistan uyruklu 45 kişi, akrabalarını görmek için Van'dan Ankara'ya gitmek istedi. Afganlar Ankara otobüsüne bindi. Otobüs şoförü, Afganları, "Ankara'ya geldik" diyerek Adana'da yol ortasında bıraktı.
"ANKARA'YA GELDİK DEDİ, İNDİRDİ"
17 yaşındaki Nahkibibullah Yusufi, "Akrabalarımızı ziyarete gitmek için Van'dan Ankara'ya giden otobüse bindik. Buraya geldiğimizde otobüs şoförü Ankara'ya geldik diyerek bizi indirdi" dedi.
AFGANLARIN DOLANDIRILDIĞI BELİRLENDİ
Yolda yabancı uyruklu vatandaşları görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Afganistanlıların dolandırıldığını belirledi.Yabancılar Şube Amirliği, Afgan vatandaşların Ankara'ya ulaştırılabilmesi için gerekli işlemleri başlattı.
KİŞİ BAŞI 200 TL VERMİŞLER
Öte yandan, Afganların otobüse kişi başı 200 TL para verdikleri öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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