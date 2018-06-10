Rize merkeze bağlı Akpınar köyünde yaşayan 28 yaşındaki üniversite mezunu Emre Yılmaz asıl mesleği olan bankacılığı bırakarak tavuk çiftliği kurdu. Arazisinin tapusunda çıkan bir sorun nedeniyle hibe alamayan fakat bunu kendisine sorun yapmadan borca girerek bin 500 kapasiteli bir tavuk çiftliği kuran Emre Yılmaz bugünlerde Rize'nin hatırı sayılır marketlerinde, çiftliğinde ürettiği yumurtalar ile raflardaki yerini aldı.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Yılmaz "Rize'de yaşıyorum ve uzun yıllar bankacılık, finans sektöründe çalıştım. Çalışırken hep hayalimdi hayvanlarla uğraşmak, kendi köyümde bir şeyler yapmak. En azından bir şeyler üretmek, üretime katkıda bulunmak adına bir şeyler yapmak istiyordum. Nihayetinde şimdi o hayalimi kendi köyümde kurduğum bin 500 kapasiteli salma tavuk çiftliği ile gerçekleştirdim. Rize'de bir çok büyük markete toptan ve perakende yumurta satıyoruz" dedi.

"İNSANLAR YUMURTA ALIRKEN GÜVENEMİYORLAR"

İnsanların yumurtalara olan güveninin azalmasından ötürü kendisinin kurduğu çiftliği görmesiyle yumurtasına talep olduğunu dile getiren Yılmaz "Piyasada çok fazla yumurta çeşidi var. İnsanlar yumurta alırken inanamıyorlar, aslında güvenemiyorlar. Bu yumurta gerçekten doğal mı? Doğala yakın mı? Diye düşünüyor insanlar. İnsanlar burada çiftliğimizi gördükçe ürettiğimiz yumurtaları da görmüş oluyorlar. Şu an da bir sıkıntı yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

"BANKACILIKTA DAHA ÇOK KAZANIYORDUM AMA PİŞMEN DEĞİLİM"

Bankacılık yaptığı yıllarda şu an kazandığı ücretten daha fazla kazandığını ama kendisinin hayallerinin peşinden gittiğinden ötürü mutlu olduğunu belirten 28 yaşındaki genç girişimci Yılmaz, "Bankacılıkta daha az kazanmıyordum ama her şey de para değil. İnsanın huzurlu yaşaması ve bu yolda yürümesi yaşamın altın kurallarından bir tanesi. Ben şuan daha mutluyum. Asla pişman değilim. Pişman olduğum sadece bir nokta var keşke 5-6 yıl önce başlamış olsaydım, belki şuan da planladığım hedefe çoktan ulaşmıştım. Benim hedefim ilk etapta da daha büyüktü ama kendi imkanlarımla bu kadarını anca yapabildim. Hibe alacaktım ama bizim arsa tapusundan dolayı çıkan bir sıkıntıdan ötürü onu da alamadım. Daha büyük daha donanımlı bir tesis, kesimhanesi belki kuluçkahanesi şeklinde daha donanımlı bir tesis yaparak biraz daha geniş bir pazara, geniş bir kitleye hitap etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada