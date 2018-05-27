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Bangladeş'te Uyuşturucu Operasyonlarında Ölü Sayısı 70'i Geçti
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Bangladeş'te Uyuşturucu Operasyonlarında Ölü Sayısı 70'i Geçti

BANGLADEŞ'TE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA ÖLÜ SAYISI 70'İ GEÇTİ

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısı 70'i geçti.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Bangladeş'te Uyuşturucu Operasyonlarında Ölü Sayısı 70'i Geçti(8/10)4

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda ölenlerin sayısının 70'i aştığı bildirildi.

3 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

BBC'nin haberine göre, yetkililer ülke genelinde yapılan operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan çatışmalarda 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Operasyonlarda 3 binin üzerinde kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı.

OPERASYONLARI RADİKAL GRUPLARLA MÜCADELE OLARAK TANIMLIYOR

Aktivistler, Bangladeş'teki operasyonları, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016 yılında başlattığı tartışmalı uyuşturucuyla mücadele baskınlarına benzetiyor.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, operasyonların, radikal militanlarla mücadele kadar önemli olduğunu belirtiyor.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Filipinler'de 2016 yılı temmuz ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 7 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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