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Balıkesir'de Sele Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'DE SELE KAPILAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'nin son günlerde sağanak yağış ve selle mücadele ederken ilk yürek yakan haber Balıkesir'den geldi. Bandırma ilçesinde sele kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 21:20
Puan Ver : Balıkesir'de Sele Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti(6/10)2

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan selde bir kişi hayatını kaybetti.

BAHÇESİNDE SEL SUYUNA KAPILDI

Bandırma'nın Edincik Mahallesi Narlı mevkiinde meydana gelen olayda yağan yağmur nedeniyle oluşan sel suları tarlalarda ve yollarda hasara yol açtı. Erdek - Edincik Yolu Narlı mevkiinde bulunan zeytin bahçelerindeki tel çitler ve topraklar sel sularının etkisiyle sürüklenirken, o esnada kendisine ait zeytin bahçesinde çalışmakta olan İsmail Çelik (72) adlı vatandaş, sel sularına kapılıp boğularak hayatını kaybetti.

BELEDİYE YIKINTILARI TEMİZLEDİ

Çelik'in cansız bedeni jandarma ekipleri tarafından bulunarak kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yağışların etkisiyle bölgede biriken toprak ve yıkıntılar ise belediye ekiplerinin çalışması sonucu temizlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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